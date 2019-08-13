Механика, напавшего на посетителя автосервиса в Петербурге, отправили под домашний арест

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 августа. /ТАСС/. Суд в Петербурге удовлетворил ходатайство следствия и отправил под домашний арест сотрудника автосервиса, обвиняемого в том, что ударил ножом в шею посетителя, который от полученных травм скончался в больнице. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по городу.

"Свою вину он не отрицает. Следствие, с учетом личных характеристик обвиняемого, ходатайствовало перед судом об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста. Ходатайство было удовлетворено. Обвиняемый сотрудничает со следствием", - сказали в пресс-службе.

Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего").

10 августа в полицию Выборгского района Петербурга поступило сообщение, что в поселке Парголово в одном из автоцентров был ранен посетитель. Прибывшие на место полицейские задержали 26-летнего автомеханика. По информации СК, задержанный был знаком с пострадавшим. В ходе ссоры он нанес посетителю удар ножом в шею. Пострадавший умер в больнице. Расследование уголовного дела продолжается.