Полиция Гонконга проводит проверку из-за инцидента с протестующей, которой выбили глаз

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 13 августа. /ТАСС/. Полиция Гонконга начала расследование из-за инцидента с одной из участниц протестных акций, которой якобы стражи порядка выбили глаз. Об этом заявил во вторник журналистам представитель правоохранительных органов старший суперинтендант Стив Ли.
"Пока не ясно, что именно послужило причиной увечья женщины. Ведется проверка, следователи запросили больницу о возможности визита для дачи показаний пострадавшей", - отметил офицер.
В ночь на понедельник появились сообщения о том, что полицейский якобы случайно выбил глаз продемократической активистке, выстрелив резиновой пулей из травматического оружия во время разгона митингующих в районе Чим Ша Цуй. Это вызвало бурную волну негодования среди демонстрантов и побудило их второй день подряд блокировать работу международного аэропорта Чек Лап Кок.
Более двух месяцев назад в Гонконге вспыхнули массовые протесты против инициированного местными властями законопроекта, который направлен на то, чтобы наладить механизм выдачи из Гонконга в материковый Китай для судебного преследования лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР или находящихся в розыске. Под давлением общественности глава местной администрации Кэрри Лам сняла законопроект с повестки дня, но это не остановило волну протестов.
11 августа в разных районах города прошли очередные несанкционированные антиправительственные демонстрации. Полицейские в отдельных случаях применили для разгона собравшихся слезоточивый газ и резиновые пули. Сорок человек получили ранения. Демонстранты обвиняют полицию в излишней жестокости и собираются провести новые крупные акции протеста, в том числе в аэропорту.