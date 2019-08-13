Полиция Гонконга проводит проверку из-за инцидента с протестующей, которой выбили глаз

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 13 августа. /ТАСС/. Полиция Гонконга начала расследование из-за инцидента с одной из участниц протестных акций, которой якобы стражи порядка выбили глаз. Об этом заявил во вторник журналистам представитель правоохранительных органов старший суперинтендант Стив Ли.

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"Пока не ясно, что именно послужило причиной увечья женщины. Ведется проверка, следователи запросили больницу о возможности визита для дачи показаний пострадавшей", - отметил офицер.

В ночь на понедельник появились сообщения о том, что полицейский якобы случайно выбил глаз продемократической активистке, выстрелив резиновой пулей из травматического оружия во время разгона митингующих в районе Чим Ша Цуй. Это вызвало бурную волну негодования среди демонстрантов и побудило их второй день подряд блокировать работу международного аэропорта Чек Лап Кок.

Более двух месяцев назад в Гонконге вспыхнули массовые протесты против инициированного местными властями законопроекта, который направлен на то, чтобы наладить механизм выдачи из Гонконга в материковый Китай для судебного преследования лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР или находящихся в розыске. Под давлением общественности глава местной администрации Кэрри Лам сняла законопроект с повестки дня, но это не остановило волну протестов.

11 августа в разных районах города прошли очередные несанкционированные антиправительственные демонстрации. Полицейские в отдельных случаях применили для разгона собравшихся слезоточивый газ и резиновые пули. Сорок человек получили ранения. Демонстранты обвиняют полицию в излишней жестокости и собираются провести новые крупные акции протеста, в том числе в аэропорту.