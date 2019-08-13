Источник: теплоход "Святая Русь" в Нижегородской области накренился из-за тушения пожара

ТАСС, 13 августа. Теплоход "Святая Русь", загоревшийся во вторник в затоне Сибирский в Нижегородской области, дал крен в процессе тушения пожара. Пожарные выведены с неэксплуатируемого теплохода, сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона.

"По предварительным данным, корабль накренился, есть угроза, что он опрокинется. Пожарные выведены с корабля в целях соблюдения техники безопасности", - отметил собеседник агентства.

По его словам, открытого огня на теплоходе нет, есть лишь "отдельные задымления". Ранее в пресс-службе ГУ МЧС по региону ТАСС сообщали, что открытое горение было ликвидировано в 17:18 мск.