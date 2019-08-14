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Расследование по делу Джеффри Эпштейна

NBC: предполагаемая жертва насилия со стороны Эпштейна подала в суд на его коллегу

Дженнифер Араоз заявила, что коллега финансиста Жислен Максвелл, а также некоторые другие работавшие на него женщины вступили в сговор, чтобы способствовать сексуальным домогательствам и изнасилованию

НЬЮ-ЙОРК, 14 августа. /ТАСС/. Предполагаемая жертва сексуального насилия со стороны финансиста Джеффри Эпштейна обвинила его коллегу и помощниц в преступном сговоре. Об этом сообщил в среду телеканал NBC.

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По его данным, девушка по имени Дженнифер Араоз настаивает на том, что в 2002 году, когда ей было 14-15 лет, она подверглась насильственным действиям сексуального характера со стороны Эпштейна у него дома в Нью-Йорке. При этом Араоз утверждает, что коллега финансиста Жислен Максвелл, а также еще три женщины, работавшие на него, "вступили друг с другом в сговор, чтобы сделать возможным и иным образом способствовать сексуальным домогательствам и изнасилованию". В июле Араоз подала в суд на самого Эпштейна, обвинив его в изнасиловании.

Эпштейн совершил самоубийство в тюремной камере.

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СШАРасследование по делу Джеффри Эпштейна
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