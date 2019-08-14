NBC: предполагаемая жертва насилия со стороны Эпштейна подала в суд на его коллегу

По его данным, девушка по имени Дженнифер Араоз настаивает на том, что в 2002 году, когда ей было 14-15 лет, она подверглась насильственным действиям сексуального характера со стороны Эпштейна у него дома в Нью-Йорке. При этом Араоз утверждает, что коллега финансиста Жислен Максвелл, а также еще три женщины, работавшие на него, "вступили друг с другом в сговор, чтобы сделать возможным и иным образом способствовать сексуальным домогательствам и изнасилованию". В июле Араоз подала в суд на самого Эпштейна, обвинив его в изнасиловании.

Эпштейн совершил самоубийство в тюремной камере.