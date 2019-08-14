ТАСС, 14 августа. Пожар в бизнес-центре в Санкт-Петербурге локализован. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

"В 18:30 мск пожар локализован на площади 600 кв. м", - сообщил представитель министерства.

Возгорание началось после ремонта на неэксплуатируемых двух верхних этажах дома № 58 по Малому проспекту Васильевского острова, а также на кровле здания. В результате пожара произошло частичное обрушение кровли. Пожару был присвоен повышенный, 3-й ранг сложности. Из здания были эвакуированы 550 человек. Информация о пострадавших не поступала.