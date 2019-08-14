Пожар в бизнес-центре в историческом районе Петербурга ликвидировали

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 августа. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали возгорание в четырехэтажном бизнес-центре "Ленинград" на Малом проспекте Васильевского острова в Санкт-Петербурге, где ранее частично обрушилась кровля. Об этом ТАСС сообщили в городском ГУ МЧС.

"В 22:12 мск пожар ликвидирован", - сказал собеседник агентства.

Ранее пожар был локализован на площади 600 кв. м, обрушилось 300 кв. м кровли. Информация о пострадавших не поступала. По данным спасателей, два последних этажа бизнес-центра не эксплуатируются после ремонта.

БЦ "Ленинград", по данным агентства недвижимости ЦИАН, располагается в административном корпусе бывшего производственного объединения имени Козицкого (здание 1968 года постройки). Дом был отреставрирован в 2007 году под коммерческое назначение, является частью масштабного имущественного комплекса общей площадью 22 тыс. кв. метров.