СМИ: стрелявший по полицейским в Филадельфии вел трансляцию в Facebook

НЬЮ-ЙОРК, 15 августа. /ТАСС/. Человек, который в среду открыл огонь по сотрудникам полиции в северной части американского города Филадельфия, снимал происходящее на видео и транслировал запись в Facebook. Об этом сообщила газета Philadelphia Inquirer со ссылкой на полицию.

Как отмечает издание, трансляция велась в прямом эфире. Сейчас она прекратилась.

Согласно заявлению полицейского управления, шестеро стражей порядка получили огнестрельные ранения. Еще несколько их коллег получили иные травмы. Всем пострадавшим оказывают медицинскую помощь. Угрозы их жизням нет.

Стрельба продолжается уже более трех часов. Стражи порядка ведут переговоры со стрелком, забаррикадировавшимся в жилом доме, пытаясь убедить его сдаться.

По словам источников телеканала CBS, ранее вблизи места инцидента был задержан еще один мужчина. Полиция также классифицирует его как подозреваемого.

Первые выстрелы прогремели около 16:30 по времени Восточного побережья США (23:30 мск). Огонь был открыт из здания, расположенного в северной части города. Первоначально полицейские прибыли к данному месту, чтобы провести обыск в рамках расследования дела о хранении наркотиков.