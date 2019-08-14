Полиция Филадельфии сообщила о попытках вступить в переговоры со стрелком

НЬЮ-ЙОРК, 15 августа. /ТАСС/. Полицейские предпринимают попытки вступить в переговоры с человеком, открывшим в среду стрельбу на севере Филадельфии (штат Пенсильвания). Об этом говорится в сообщении, размещенном в Twitter городской полиции.

"Полицейские пытаются связаться со стрелком и убедить его сдаться, чтобы избежать ранения других людей", - отмечается в заявлении.

В управлении полиции подтвердили, что шестеро полицейских получили огнестрельные ранения. Еще несколько их коллег получили иные травмы. Всем пострадавшим оказывают медицинскую помощь. Угрозы их жизням нет.

Перестрелка длится уже три часа. Первые выстрелы прогремели около 16:30 по времени Восточного побережья США (23:30 мск). Огонь велся из жилого здания, расположенного на 15-й улице в северной части города. По сведениям CBS, первоначально блюстители закона прибыли к данному месту по вызову, касающемуся наркотиков.