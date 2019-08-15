Следователи изымают документацию и образцы топлива после ЧП с Airbus в Подмосковье

ЖУКОВСКИЙ, 15 августа. /ТАСС/. Следственный комитет и прокуратура проводят необходимые следственные мероприятия в аэропорту Жуковский, где в четверг утром совершил жесткую посадку самолет "Уральских авиалиний". Об этом ТАСС рассказал источник в авиационных кругах.

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В настоящий момент следователи опрашивают пассажиров, которые были на борту самолета, ведется изъятие документации, образцов топлива. В аэропорту создан оперативный штаб. В зале ожидания, где находятся пассажиры рейса, дежурят врачи скорой помощи.

Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ по факту жесткой посадки возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта").