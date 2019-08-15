У задержанных за нападение на полицейского в Химках найдены наркотики

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Следователи обнаружили наркотики в автомобиле двух задержанных за нападение на полицейского при проверке документов. Об этом ТАСС сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

"Задержанными оказались приезжие из другого региона, которые находились в Москве проездом. В ходе осмотра автомобиля задержанных, обнаружено наркотическое средство - курительная смесь", - сказала Врадий.

15 августа около трех часов ночи сотрудники патрульно-постовой службы во время патрулирования Левобережной улицы на севере Москвы заметили двух мужчин. Заметив полицейских, мужчины стали убегать и перебежали мост на территорию Химок. Там сотрудники полиции догнали убегавших и один из мужчин имеющимся при себе ножом ранил полицейского в живот. Оба мужчины задержаны, сотрудник полиции госпитализирован.

"По данному факту следственным отделом по городу Химки ГСУ СК России по Московской области незамедлительно организовано проведение доследственной проверки. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - сказала представитель ГСУ. Сейчас следователи проводят опросы, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.