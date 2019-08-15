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Мужчина ранил полицейского при проверке документов в Москве

Инцидент произошел в районе Ховрино

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Мужчина напал на сотрудника полиции при проверке документов в столичном районе Ховрино, нападавший задержан. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе московского главка МВД.

"15 августа около 03:30 на улице Левобережная в ходе проверки документов сотрудниками полиции по району Ховрино у двоих мужчин один из них попытался скрыться и острым предметом причинил преследовавшему его полицейскому ранение в область живота. Оба мужчины задержаны и доставлены в полицию, пострадавший сотрудник направлен в медицинское учреждение для оказания помощи", - сказали в пресс-службе.

По факту произошедшего проводится проверка.

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