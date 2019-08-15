Эксперт: экипаж севшего в Подмосковье аэробуса действовал ювелирно

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 августа. /ТАСС/. Экипаж аэробуса "Уральских авиалиний", совершившего в четверг утром аварийную посадку на поле в Подмосковье, действовал мастерски. "Ювелирно все сделали", - сказал в интервью ТАСС заслуженный летчик России, генерал-лейтенант запаса Виктор Севостьянов.

"Они абсолютно правильно сделали. Во-первых, нашли площадку, во-вторых, правильно сделали, что не стали выпускать шасси. Это категорическая рекомендация - садиться на брюхо, выпущенное шасси [при посадке на поле] - гарантия того, что у самолета все сломается, возможен пожар и разрушение самолета как итог", - сказал Севостьянов, который более 30 лет отслужил в военной авиации.

Командир экипажа Дамир Юсупов и второй пилот Георгий Мурзинсмогли посадить A321, оба двигателя которого отказали из-за попадания в них птиц, на брюхо в поле неподалеку от аэропорта Жуковский.

Скорость за счет снижения

Севостьянов обратил внимание на тот факт, что экипаж успел вовремя отключить двигатели и перекрыть подачу в них топлива. "Это гарантия того, что не произойдет воспламенения, чего и удалось избежать в данном случае", - заметил собеседник агентства.

По его мнению, сложность конкретной аварийной посадки заключалась в том числе и в том, что необходимую для полета скорость самолету приходилось сохранять за счет снижения.

"Элемент "Полет с выключенным двигателем" отрабатывается на тренировках, особенно у нас в военной авиации, регулярно, когда заход на посадку совершается на одном или трех двигателях. В данном случае разбираться было мало времени, но летчики сработали профессионально, я бы даже сказал не то, что профессионально - с долей искусства, мастерски. Такие хорошие эпитеты здесь будут вполне уместны, это непростая работа и выдержать все эти режимы - очень сложно", - подчеркнул Севостьянов.

Эксперт также отметил, что посадка без шасси отличается высотой начала выравнивания самолета в горизонтальное положение.

"Летчик привык к одному ощущению, он же всегда садится на колеса, и его положение относительно взлетно-посадочной полосы, уровень глаз, скажем так, оно всегда ему привычно. В данном случае нужно понимать, чтобы не задержать самолет на высоте порядка двух-трех метров, иначе он потеряет скорость и просто плюхнется на землю", - сказал Севостьянов.

Аварийная посадка

В четверг утром пассажирский самолет Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии", следовавший рейсом Москва - Симферополь, после вылета из аэропорта Жуковский совершил жесткую посадку в поле в Раменском районе Московской области. По данным Росавиации, на взлете самолет столкнулся со стаей чаек. Как сообщили в авиакомпании, это привело к отказу обоих двигателей. Всего на борту самолета находились более 230 человек. По данным Минздрава России, в результате аварийной посадки жертв удалось избежать, пострадали 23 человека, среди них девять детей. На данный момент в больнице остается одна женщина, все остальные пострадавшие отпущены домой.

Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ по факту жесткой посадки возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта").