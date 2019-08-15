Власти Подмосковья заявили, что незаконная свалка близ Жуковского не могла привлечь чаек

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Незаконная свалка у озера Глушица вблизи аэропорта Жуковский в Московской области не могла быть точкой притяжения чаек, поскольку не содержит бытового мусора, там хранился только строительный. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства экологии и природопользования Подмосковья.

По данным Росприроднадзора, в расстоянии 1 км от аэропорта на Коммунальном проезде и улице Наркомвод в Жуковском находились два объекта, связанные с мусором: сортировочная площадка ООО "Экосервис" и нелегальная свалка у озера Глушица. В ОНФ ТАСС подтвердили, что свалка у озера не ликвидирована до сих пор, но не уточнили состав мусора на ней. Орнитологи указывали, что чаек привлекает именно органический мусор, который попадается в бытовых отходах.

"Инспекторы эконадзора неоднократно привлекали к административной ответственности владельцев участков, на которых были обнаружены навалы. При участии Минэкологии часть участков была изъята у недобросовестных собственников и передана в муниципальную собственность, после чего администрация Жуковского начала работы по ликвидации свалок. В первую очередь были убраны коммунальные отходы, остался преимущественно строительный мусор. Сейчас бытовые отходы на свалку не завозятся. Остатки органики сгнили, то есть корма для птиц нет", - заявил собеседник агентства.

На представленных Минэкологии фотографиях озера видно, что на его берегу лежит строительный мусор.

В ведомстве также прокомментировали состояние сортировочной площадки "Экосервиса". Эта станция неоднократно привлекалась раньше к ответственности за нарушения природоохранного законодательства. Например, ее собственники допускали образование двухметровых навалов мусора, отходы складывались под открытым небом и отсутствовала система сбора дождевых и талых вод. Последний протокол был составлен в феврале 2019 года. Но с того времени ситуацию на площадке удалось улучшить: оператор перестал допускать скопления отходов и стал укрывать их сеткой. Сейчас, отметили в Минэкологии, контроль за этим объектом осуществляет МинЖКХ Подмосковья.

В Минэкологии отметили, что аэропорт Жуковский в целом расположен неудачно с точки зрения миграции птичьих стай. "Вблизи аэропорта находится значительное количество водных объектов (озеро Глушица, река Москва, озеро Гидра, река Глушица, озеро Генеральское, озеро Игумное, озеро Шиньево, рекв Чернавка, канал Хрипнька), где живут и питаются чайки, поскольку водные объекты являются для них естественной средой обитания. <...> Птицы живут в близи озера Глушица, что характерно для всех водоемов Подмосковья, но большого скопления чаек, которые могли бы создавать угрозу самолетам, во время рейда 16 августа 2019 года обнаружено не было. Фотофиксация, сделанная инспекторами эконадзора в день инцидента, это подтверждает", - резюмировал собеседник агентства.