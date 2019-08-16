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Рейс, задержанный в Минводах из-за данных о попадании птицы в двигатель, вылетел в Москву

Специалисты при проверке не обнаружили повреждений, и самолет допустили к дальнейшей эксплуатации.

ПЯТИГОРСК, 16 августа. /ТАСС/. Самолет авиакомпании "Победа", который был задержан на несколько часов для проверки, вылетел из Минеральных Вод в Москву. Вылет задержали из-за информации о попадании птицы в правый двигатель.

"Вылетел самолет из Минвод. Посмотрели, промыли двигатель, не обнаружили повреждений, допустили его к эксплуатации без ограничений", - сообщили ТАСС в пятницу в авиакомпании.

Boeing 737-800 прилетел в Минводы из Москвы. После полета его осмотрели и "обнаружили следы столкновения с птицей", затем провели проверку, пояснил собеседник агентства.

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