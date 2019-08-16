СК возбудил дело после гибели семьи из четырех человек при пожаре в Курской области

КУРСК, 16 августа. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело после гибели женщины и ее трех несовершеннолетних детей в пятницу во время пожара в частном жилом доме в Курской области, сообщается на официальном сайте СК России.

"По факту смерти при пожаре в жилом доме, расположенном в деревне Суходол Фатежского района, семьи из четырех человек возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам")", - говорится в сообщении.

По версии следствия, соседи увидели пожар в частном жилом доме, где проживала 47-летняя женщина и ее трое малолетних сыновей, в пятницу около 5:00. По данным ГУ МЧС по Курской области, возгорание в доме было полностью ликвидировано к 5:29. После тушения пожара в доме были обнаружены тела погибших.