СК оценит работу ответственных за орнитологическую обстановку у аэропорта Жуковский

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Следователи оценивают работу служб, ответственных за орнитологическую обстановку в районе подмосковного аэропорта Жуковский, рядом с которым в четверг после столкновения с птицами совершил аварийную посадку самолет "Уральских авиалиний".

В результате ЧП никто не погиб

Airbus A321 аварийно сел в Подмосковье. В результате ЧП никто не погиб

На эту тему

Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе Следственного комитета.

"В рамках расследования уголовного дела изучается техническая документация, для изучения отобраны образцы топлива, которым было заправлено воздушное судно, организован комплекс следственных действий, направленных на изучение и оценку орнитологической обстановки в момент происшествия и работы уполномоченных в этой части служб", - рассказали в СК.

Кроме того, следствие ожидает результатов расшифровки параметрических приборов.

Следствием уже выполнен значительный объем следственных действий, направленных на закрепление обстановки на месте посадки воздушного судна, следов его касания и скольжения, фиксации положений механизмов и приборов. Следственно-оперативная группа совместно с экспертами продолжает работу на месте происшествия. "Дополнительно осматриваются агрегаты воздушного судна, фиксируется следовая обстановка", - пояснили в ведомстве.

В новость были внесены изменения (15:00 мск) — добавлена информация по тексту.