СК возбудил дело после гибели двух человек при обрушении стены здания в Ленобласти

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 августа. /ТАСС/. Следователи в Ленинградской области возбудили уголовное дело после обрушения стены здания на промышленной площадке в Ленинградской области, которое привело к гибели двух человек. Об этом ТАСС сообщили в областном Следственном управлении СК РФ.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц)", - сказали в управлении.

По данным СК, в пятницу утром при демонтаже производственного строения в результате допущенного нарушения правил безопасности произошло обрушение кирпичной стены, что повлекло гибель технического директора и прораба подрядной организации. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, погибшие не были иностранными мигрантами и имели российское гражданство. В СК в свою очередь добавили, что, по предварительным данным, территорию, где произошло ЧП, занимает ООО "Глацем". Объект находится по адресу: Ленинградская область, город Волхов, Кировский проспект, 20.

На месте ЧП продолжает работать следственная группа и представители администрации района.