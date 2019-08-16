{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пожар на территории воинской части в Северодвинске

В Росгидромете объяснили повышение радиационного фона после ЧП в Северодвинске

Это могло быть вызвано облаком радиоактивных инертных газов, которое быстро рассеялось, отметили Росгидромете
Нёнокса, Архангельская область Пресс-служба Администрации Северодвинска
Описание
Нёнокса, Архангельская область
© Пресс-служба Администрации Северодвинска

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Повышение радиационного фона в Северодвинске после инцидента на военном полигоне 8 августа могло быть вызвано облаком радиоактивных инертных газов, которое быстро рассеялось. Об этом сообщается на сайте Росгидромета.

На эту тему
Взрыв на полигоне под Архангельском. Главное

"Предполагается, что повышение МАЭД (мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения - прим. ТАСС) <...> 8 августа 2019 года связано с прохождением облака радиоактивных инертных газов. Метеорологическая обстановка в Архангельской области способствовала быстрому рассеянию облака", - говорится в материалах, опубликованных на сайте.

Пиковые значения уровня радиации в Северодвинске при инциденте кратковременно достигали от 0,45 до 1,78 микрозиверта в час при фоновых значениях от 0,13 до 0,16 микрозиверта в час. Как уточнили в Росгидромете, повышение радиационного фона было зафиксировано в 12:00 мск 8 августа, а с 14:30 мск показатели вернулись к фоновому уровню.

Теги
РоссияПожар на территории воинской части в Северодвинске
Эксперты изъяли остатки масла, которым могли отравиться жители Ульяновской области
Прокуратура региона обратилась к гражданам с просьбой воздержаться от приобретения подсолнечного масла, продавцы которого не имеют документов о качестве продукции
Читать полностью