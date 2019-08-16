В Росгидромете объяснили повышение радиационного фона после ЧП в Северодвинске

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Повышение радиационного фона в Северодвинске после инцидента на военном полигоне 8 августа могло быть вызвано облаком радиоактивных инертных газов, которое быстро рассеялось. Об этом сообщается на сайте Росгидромета.

"Предполагается, что повышение МАЭД (мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения - прим. ТАСС) <...> 8 августа 2019 года связано с прохождением облака радиоактивных инертных газов. Метеорологическая обстановка в Архангельской области способствовала быстрому рассеянию облака", - говорится в материалах, опубликованных на сайте.

Пиковые значения уровня радиации в Северодвинске при инциденте кратковременно достигали от 0,45 до 1,78 микрозиверта в час при фоновых значениях от 0,13 до 0,16 микрозиверта в час. Как уточнили в Росгидромете, повышение радиационного фона было зафиксировано в 12:00 мск 8 августа, а с 14:30 мск показатели вернулись к фоновому уровню.