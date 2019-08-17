В ЧП с самолетом в Хабаровске следователи усматривают возможное уголовное преступление

ТАСС, 17 августа. Следственные органы начали проверку обстоятельств экстренной посадки в субботу двухмоторного пассажирского самолета местных маршрутов Л-410 (L-410 UVP-E20) "Хабаровских авиалиний" в аэропорту Хабаровска. Об этом в субботу сообщили журналистам в Дальневосточном следственном управлении на транспорте СК РФ.

"Следственными органами Дальневосточного следственного управления на транспорте СК России проводится проверка по факту авиаинцидента с самолетом Л-410 по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта")", - сообщили в управлении.

По данным транспортной прокуратуры, самолет около 11:00 местного времени (04:00 мск) вылетел по маршруту Хабаровск - Николаевск - Аян. Через час после взлета по техническим причинам самолет вернулся в аэропорт вылета.

"В пути следования у самолета сработала система оповещения о неисправностях двигателя. Командиром воздушного судна было принято решение о возвращении в аэропорт отправления. На борту находилось 13 пассажиров, из которых трое несовершеннолетних. Никто не пострадал", - сообщили в Дальневосточном следственном управлении на транспорте.

Самолет Л-410 разработан в Чехословакии в 60-х годах. На борт принимает до 19 человек. Скорость - 380 км/ч. Создавался для эксплуатации на неподготовленных аэродромных площадках.