На Украине задержали сбежавшего из-под стражи израильского наркоторговца

КИЕВ, 17 августа. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) задержала сбежавшего накануне основателя крупнейшей международной онлайн-сети распространения наркотиков Амоса Дова Сильвера и готовит его экстрадицию. Об этом сказано в сообщении СБУ.

"В результате принятых неотложных оперативных мероприятий Служба безопасности Украины задержала гражданина Израиля Амоса Дова Сильвера в одной из областей нашей страны. В ближайшее время он будет экстрадирован в соответствии с действующим законодательством", - сказано в сообщении.

Отмечается, что при содействии спецслужбы и под процессуальным руководством военной прокуратуры Государственным бюро расследований задержаны трое сотрудников СБУ, которые подозреваются в содействии побегу.

В минувшую пятницу стало известно, что Сильвер сбежал в киевском аэропорту Борисполь в ходе его депортации в Израиль. По данным издания "Страна", Сильвер прошел паспортный контроль, с него сняли электронный браслет, после чего он зашел в зону duty free и исчез. Отмечается, что решение суда о депортации израильтянина было принято 15 августа, причем украинская полиция не известила об этом израильскую и проводила депортацию самостоятельно. Задержали Сильвера в городе Умань Черкасской области.

Амос Дов Сильвер - основатель крупнейшей международной онлайн-сети распространения марихуаны - является гражданином Израиля и США. Он был арестован в Киеве 15 марта 2019 года по запросу властей Израиля. Тогда власти Украины называли арест Сильвера крупнейшей успешной совместной спецоперацией украинской полиции с коллегами из других стран. 11 июля Сильвер был отпущен из киевского СИЗО под домашний арест.