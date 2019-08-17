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Суд заключил под стражу отца погибшей трехмесячной девочки в Новгороде

Ранее в связи со смертью ребенка было возбуждено уголовное дело

ТАСС, 17 августа. Новгородский районный суд в субботу заключил под стражу отца погибшей трехмесячной девочки. Об этом говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СК РФ по Новгородской области.

14 августа в квартире одного из домов Великого Новгорода была обнаружена трехмесячная девочка без признаков жизни, была организована доследственная проверка, которая установила, что к смерти ребенка может быть причастен отец, возбуждено уголовное дело.

"Судом удовлетворено ходатайство следователя СК о заключении под стражу отца погибшей трехмесячной девочки. Сегодня Новгородским районным судом удовлетворено ходатайство следователя, в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в распространенном сообщении.

Отец ребенка обвиняется по пункту "б" части 2 статьи 111 УК РФ ("Причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего"), санкция которой предусматривает до десяти лет лишения свободы. Проверка установила, что родители погибшей девочки постоянно скандалили, в том числе с рукоприкладством в отношении малолетних детей.

Окончательная квалификация действий мужчины будет дана по результатам судебно-медицинской экспертизы и при установлении причинной связи между причиненными девочке травмами и ее смертью, добавили в управлении.

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