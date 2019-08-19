Пожар в ресторане в центре Новосибирска полностью потушили

ТАСС, 19 августа. Пожарные полностью ликвидировали возгорание в ресторане в центре Новосибирска, которое возникло в воскресенье вечером. Об этом в понедельник сообщается на официальном сайте регионального МЧС.

"В результате огнем была повреждена летняя веранда по всей площади и частично поврежден второй этаж. В 01:07 (21:07 мск) 19 августа 2019 года пожар был полностью потушен", - говорится в сообщении.

Информация о возгорании поступила в воскресенье в 19:38 по местному времени (15:38 мск). Порядка 40 человек - посетители и персонал - эвакуировались из горящего помещения самостоятельно.

Площадь пожара составила 161 кв. м. Горел третий (мансардный) этаж здания, пострадавших нет. На месте происшествия работали 13 единиц техники и 41 человек.