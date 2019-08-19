В Ростехнадзоре назвали причину ЧП на Калининской АЭС в июле

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Нарушение электрической изоляции с последующим коротким замыканием на открытом распределительном устройстве 750 кВ Калининской АЭС в Тверской области привело к отключению трех энергоблоков станции в июле. Об этом говорится в сообщении Ростехнадзора по итогам проведенного расследования.

Что известно об отключениях на Калининской АЭС

"Причина: нарушение электрической изоляции, приведшее к короткому замыканию", - говорится в сообщении ведомства.

Утром 18 июля из-за короткого замыкания отключились высоковольтные ЛЭП "Белозерская" (750 кВ) и "Опытная" (750 кВ), что привело к отключению от сети трех из четырех энергоблоков станции. Энергоблок №4 вышел на номинальную мощность рано утром 19 июля, энергоблок №1 был включен в сеть вечером того же дня. Энергоблок №2 вышел на номинальную мощность вечером 20 июля.

Калининская АЭС - филиал АО "Концерн Росэнергоатом". Станция расположена на севере Тверской области в Удомельском городском округе. В состав станции входят четыре энергоблока с водо-водяными энергетическими реакторами (ВВЭР-1000) установленной мощностью 1000 МВт каждый.