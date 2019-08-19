В Архангельске арестован бывший пристав, входивший в преступную группу

АРХАНГЕЛЬСК, 19 августа. /ТАСС/. Меры пресечения избраны в отношении бывшего и действующего судебных приставов-исполнителей, которые подозреваются в фальсификации доказательств и мошенничестве. Как сообщили ТАСС в пресс-службе следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу, бывший судебный пристав-исполнитель взят под стражу, действующий находится под домашним арестом.

"Для бывшего сотрудника службы судебных приставов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, он арестован. Действующий сотрудник службы - девушка - находится под домашним арестом", - сказали ТАСС в пресс-службе. Еще одной фигурантке дела - знакомой бывшего пристава - суд установил запрет на совершение определенных действий.

По месту жительства и работы подозреваемых проведены обыски, изъяты документы, имеющие значение для следствия. Сумма похищенных средств устанавливается.

15 августа было возбуждено уголовное дело в отношении бывшего и действующего судебных приставов-исполнителей отдела судебных приставов по Соломбальскому округу г. Архангельска УФССП России по Архангельской области. По версии следствия, в период с 2015 по 2019 год они похищали средства со счетов граждан путем фальсификации доказательств по гражданским делам. Члены организованной группы заключали на потерпевших фиктивные договоры займа, после чего приставы направляли сфальсифицированные доказательства в адрес мировых судей с просьбой вынесения решений о взыскании задолженности со счетов потерпевших.