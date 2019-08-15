В Архангельске двух судебных приставов заподозрили в мошенничестве

АРХАНГЕЛЬСК, 15 августа. /ТАСС/. Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении шести членов организованной преступной группы, в которую входили два судебных пристава УФССП России по Архангельской области, которые подозреваются в фальсификации доказательств и мошенничестве. Об этом в четверг сообщается на сайте следственного управления СК РФ по Архангельской области.

"Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего и действующего судебных приставов-исполнителей ОСП [отдела судебных приставов] по Соломбальскому округу г. Архангельска УФССП России по Архангельской области и четверых их знакомых", - говорится в сообщении.

Они подозреваются в мошенничестве, совершенном лицом с использованием служебного положения, организованной группой, в крупном размере и в фальсификации доказательств по гражданскому делу лицом, участвующим в деле.

По данным следствия, в период с 2015 по 2019 год судебные приставы, располагая информацией о наличии денежных средств на счетах физических лиц, похищали средства со счетов граждан путем фальсификации доказательств по гражданским делам. Члены организованной группы заключали на потерпевших фиктивные договоры займов, после чего приставы направляли сфальсифицированные доказательства в адрес мировых судей с просьбой вынесения решений о взыскании задолженности со счетов потерпевших.

При силовой поддержке сотрудников Управления Росгвардии по Архангельской области подозреваемые задержаны. По месту жительства и работы подозреваемых проведены обыски, изъяты документы, имеющие значение для дела.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства, сумма похищенных средств устанавливается.