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Фонд защиты национальных ценностей смог найти адвоката для задержанных в Ливии сотрудников

Президент фонда отметил сложности с поисками юриста из-за жестких требований к нему

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич сообщил, что для арестованных в Ливии сотрудников его организации найден адвокат, который займется защитой россиян.

"Рад сообщить, что мы нашли юриста для сотрудников Фонда защиты национальных ценностей - социологов, сидящих в ливийской тюрьме. Нам удалось это сделать аж с пятой попытки, потому что, как я и рассказывал, были выдвинуты очень жесткие требования", - написал Малькевич в своем Telegram-канале в понедельник.

5 июля Малькевич сообщил о задержании в Ливии двух российских сотрудников фонда - Максима Шугалея и Самера Хасана Али. По его словам, им предъявлено обвинение за якобы имевшее место вмешательство в выборы. В настоящее время они находятся в тюрьме Майтига в пригороде Триполи.

Малькевич также отмечал, что Фонд защиты национальных ценностей намерен обратиться в Следственный комитет РФ в связи с незаконным задержанием в Ливии двух его сотрудников.

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