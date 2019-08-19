В Петербурге умерла женщина, выпавшая на ходу из автобуса

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 августа. /ТАСС/. Женщина, которая в конце июля выпала на ходу из автобуса в Московском районе Санкт-Петербурга, умерла от полученных травм в больнице. Об этом сообщили журналистам в управлении МВД по городу и Ленинградской области.

"После смерти потерпевшей Главным следственным управлением Главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в отношении водителя автобуса возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека")", - говорится в распространенном ведомством сообщении.

В полиции отметили, что в настоящее время решается вопрос об избрании водителю меры пресечения.

Как сообщили ТАСС в компании "Питеравто", которой принадлежит автобус, в компании провели внутреннюю проверку и передали все материалы в полицию. "Мы приносим искренние соболезнования родственникам. Наша рабочая версия состоит в том, что имел место несчастный случай, в подробностях которого сейчас разбираются правоохранительные органы. Все полагающиеся страховые выплаты будут предоставлены родственникам через компанию "Ингосстрах", - сказал представитель компании.