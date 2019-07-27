Женщина выпала из автобуса на проезжую часть в Санкт-Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Женщина выпала в субботу из автобуса во время его движения в Московском районе Санкт-Петербурга, она госпитализирована в тяжелом состоянии. Об это журналистам сообщили в управлении ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"По предварительной информации, 27 июля в Московском районе Санкт-Петербурга около 17:15 водитель, мужчина 1970 года рождения, управляя автобусом "ЛиАЗ", при движении не обеспечил безопасную перевозку пассажиров, не закрыл дверь, в результате чего произошло падение пассажира - женщины 1964 года рождения - на проезжую часть", - говорится в сообщении управления.

По данным компании-перевозчика, пассажирка нажала кнопку аварийного открытия дверей во время движения автобуса и не удержала равновесие из-за резкой остановки. "Мы проводим служебное расследование. Будут проверены действия водителя, пассажирке будет выплачена страховка", - сказали ТАСС в компании.