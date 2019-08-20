Два человека находятся в тяжелом состоянии после ДТП с автобусом и "КамАЗом" в Челябинске

ЧЕЛЯБИНСК, 20 августа. /Корр. ТАСС Александр Чирков/. Два пассажира автобуса, с которым в ночь на вторник в Челябинске столкнулся "КамАЗ", находятся в тяжелом состоянии. Всего госпитализированы девять человек, сообщили ТАСС в городском управлении здравоохранения.

"Мы фиксируем 13 пострадавших, в том числе одного 17-летнего ребенка. На месте работало десять бригад скорой помощи. Всех доставили в стационары. Двух в тяжелом состоянии, включая ребенка, доставили в областную клиническую больницу <...> По итогам дополнительного обследования девятерых госпитализировали с различными травмами, а четверых отправили на амбулаторное лечение", - сказала собеседница агентства.

Ранее полиция сообщала об 11 пострадавших, в том числе 17-летней девушке.

По данным ГИБДД, инцидент произошел в 01:10 по местному времени (23:10 мск понедельника). "КамАЗ" врезался в ехавший впереди автобус Peugeot.