В Челябинске при столкновении автобуса и "КамАЗа" пострадали 11 человек

ТАСС, 20 августа. "КамАЗ" столкнулся с автобусом в Челябинске, после чего автобус опрокинулся. Травмы получили 11 человек, шесть из них госпитализированы, сообщили ТАСС в ГИБДД по городу.

"20 августа в 01:10 по местному времени (23:10 мск 19 августа), по предварительным данным, водитель автомобиля "КамАЗ" - мужчина 1982 года рождения - совершил столкновение с двигающимся впереди попутно автобусом Peugeot. После этого автобус опрокинулся. В результате ДТП травмы получили водитель "КамАЗа" и его пассажир - мужчина 1962 года рождения. В автобусе травмы получили девять пассажиров, шесть из которых госпитализированы в медицинские учреждения", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что среди пострадавших 17-летняя девушка.

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП.