Суд над арестованным в РФ по обвинению в шпионаже Уиланом может начаться в октябре-ноябре

НЬЮ-ЙОРК, 20 августа. /ТАСС/. Родственники обвиняемого в РФ в шпионаже Пола Уилана рассчитывают, что следствие по его делу будет завершено в сентябре, а суд состоится октябре-ноябре. Об этом говорится в поступившем в ТАСС во вторник письме брата Пола Уилана Дэвида.

Что известно о Поле Уилане — американце, которого задержали в РФ по подозрению в шпионаже

"Адвокаты, представляющие интересы Пола, выказывают мнение, что следствие по его делу завершится в сентябре, - говорится в письме. - После этого, по их оценкам, потребуется месяц или два на подготовку обвинительного заключения, поэтому суд может начаться в октябре или ноябре".

Родственники арестованного выразили надежду на то, что судебное разбирательство "пройдет быстро" и заявляют о намерении "искать дипломатическое решение, которое позволило бы Полу вернуться домой".