Генконсульство РФ во Франкфурте следит за делом обвиненного в нарушении эмбарго россиянина

БЕРЛИН, 21 августа. /ТАСС/. Генеральное консульство России в германском Франкфурте-на-Майне следит за делом гражданина РФ, которого Генпрокуратура ФРГ обвинила в нарушении закона о внешнеэкономической деятельности. Об этом сообщил в среду представитель российского посольства в Берлине.

"Генеральное консульство [во Франкфурте-на-Майне] выясняет обстоятельства произошедшего, [находится] в контакте с правоохранительными органами", - сказал представитель дипмиссии.

Генеральная прокуратура ФРГ выдвинула против гражданина России Владимира Д. обвинения в нарушении немецкого закона о внешнеэкономической деятельности по восьми эпизодам. Он обвиняется в поставках товаров двойного назначения на сумму более €1,8 млн для военного заказчика в РФ. Прокуратура не исключает, что поставляемое россиянином оборудование пригодно для применения в авиакосмической отрасли и потому нарушает эмбарго против России. По данным следствия, поставки осуществлялись в период с сентября 2014 года по июнь 2018 года.

Владимир Д. якобы предоставлял фальшивые документы, манипулировал техническими данными и вел бизнес через фиктивных получателей. Утверждается также, что он обязался поставить 15 кг вещества декаборан, применяемого для изготовления ракетного топлива и взрывчатки. Обвиняемый был задержан 18 декабря 2018 года и с тех пор находится в СИЗО.