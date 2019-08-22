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Дело в отношении Кокорина и Мамаева

В ФССП сообщили, что Мамаев не оплатил налоги на почти 500 тыс. рублей

По решению судебного участка № 429 Черемушкинского суда Москвы 27 мая было возбуждено исполнительное производство в отношении футболиста о взыскании налогов и сборов, включая пени
Павел Мамаев Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Павел Мамаев
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Полузащитник футбольного клуба "Краснодар" Павел Мамаев не оплатил налоги на 434 тыс. рублей.

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Такие данные приводятся в базе данных исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России.

Согласно информации в базе данных, 27 мая по решению судебного участка № 429 Черемушкинского суда Москвы было возбуждено исполнительное производство в отношении Мамаева о взыскании налогов и сборов, включая пени, на общую сумму более 434 тыс. рублей.

Футболист "Краснодара" Павел Мамаев, футболист петербургского "Зенита" Александр Кокорин, его брат Кирилл Кокорин и их знакомый Александр Протасовицкий 8 октября 2018 года стали участниками двух конфликтов в центре Москвы.

Теги
РоссияДело в отношении Кокорина и Мамаева
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