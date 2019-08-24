Природный пожар в Ставропольском крае ликвидирован

СТАВРОПОЛЬ, 24 августа. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали возгорание сухой травы и растительности в лесу на площади 20 га в Грачевском районе Ставропольского края. Об этом сообщили в субботу журналистам в пресс-службе краевого ГУ МЧС.

"В 12:30 мск пожар в Грачевском районе возле села Бешпагир ликвидирован", - говорится в сообщении.

Информация о пожаре поступила вечером в пятницу. Огонь с сухой травы перешел на лес, возникла угроза населенному пункту. Возгорание было локализовано в пятницу вечером, в субботу к мониторингу ситуации и ликвидации отдельных оставшихся очагов привлекли вертолет Ми-8. В общей сложности к ликвидации возгорания и его последствий привлечены 227 человек и 32 единицы техники, в том числе от МЧС - 54 человека и восемь единиц техники.