Выстрел по зданию в центре Киева из гранатомета квалифицирован как теракт

КИЕВ, 26 августа. /ТАСС/. Полиция Киева подтвердила факт обстрела из ручного противотанкового гранатомета здания на улице Паньковской в центре города, квалифицировав происшествие как террористический акт. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба полиции города.

"В Киеве неизвестные выстрелили в здание из гранатомета. Событие квалифицировано как террористический акт", - говорится в сообщении.

В полиции подтвердили, что в результате происшествия, которое произошло около 01:30, пострадавших нет, однако "повреждены окна, фасад здания и кабинеты". В столице введен оперативный план для задержания подозреваемых.

Попавшее под обстрел здание принадлежит компании "Мостострой". По данным украинских СМИ, следствие разыскивает двух человек, которые скрылись с места преступления на мопеде.

В середине июля этого года в Киеве также из гранатомета было обстреляно здание телеканала "112 Украина", инцидент был квалифицирован как теракт. Подозреваемые в совершении преступления пока не найдены.