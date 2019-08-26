Пострадавшие при взрыве в Находке находятся в реанимации

ВЛАДИВОСТОК, 26 августа. /ТАСС/. Двое пострадавших в результате взрыва, предположительно, боевой гранаты в жилом доме в приморском городе Находка находятся в отделении реанимации. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе администрации Приморского края.

Ранее в понедельник источник в экстренных службах города сообщил ТАСС о взрыве, который унес жизни двух человек.

"26 августа в 17:30 (10:30 мск) в Находке по улице Заводская, 16 в 4-этажном многоквартирном доме на 1 этаже произошел взрыв, предположительно, боевой гранаты. Экстренные службы - на месте происшествия, обстановка и последствия уточняются. Оба пострадавших - мужчина и женщина - в реанимации. Готовят к операции, состояние крайне тяжелое", - сказали в пресс-службе краевой администрации.

Там также подтвердили, что, по предварительной информации, погибли два человека.

В пресс-службах УМВД и УФСБ Приморского края от комментариев по-прежнему воздерживаются.