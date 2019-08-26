Калужские полицейские задержали водителя бетономешалки, виновного в ДТП с пятью погибшими

ТАСС, 26 августа. Полицейские задержали водителя бетономешалки Mercedes, попавшего 24 августа в ДТП под Калугой, в результате которого погибли пять человек. Об этом сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе УМВД по Калужской области.

"Следователи специализированного следственного отдела по расследованию ДТП СУ УМВД России по Калужской области предъявили обвинение 31-летнему жителю Ферзиковского района, который управлял автомашиной Mercedes, в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц"). В настоящее время водитель задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения", - говорится в сообщении.

Авария произошла в субботу около 10:40 мск в микрорайоне Анненки. Бетономешалка врезалась в легковой автомобиль Kia Sportage. В результате погибли пять человек, находившихся в легковушке, водитель большегруза получил переломы обеих ног и был госпитализирован. По предварительным данным, у бетономешалки лопнуло колесо, из-за этого ее вынесло на встречную полосу движения.

Как пояснили в управлении МВД по региону, в Kia Sportage погибли родственники: мужчина, две женщины, а также трехлетний мальчик. Еще один 10-летний ребенок умер в больнице.