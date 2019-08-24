Полиция возбудила уголовное дело после гибели пяти человек в ДТП под Калугой

ТАСС, 24 августа. Уголовное дело возбудили после ДТП под Калугой, где погибли пяти человек, в том числе двое детей. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе УМВД по Калужской области.

"По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц")", - говорится в сообщении управления.

Авария произошла в субботу около 10:40 мск в микрорайоне Анненки. Бетономешалка МАЗ врезалась в легковой автомобиль Kia Sportage. В результате погибли все пять человек, находившихся в легковушке, водитель большегруза получил переломы обеих ног и был госпитализирован. По предварительным данным, у бетономешалки лопнуло колесо, из-за этого ее вынесло на встречную полосу движения.

Как пояснили в управлении, в Kia Sportage погибли родственники: мужчина, две женщины, а также 3-летний мальчик. Еще один 10-летний ребенок умер в больнице.