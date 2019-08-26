В Воронеже восстановили подачу электроэнергии после крупной аварии на сетях

ВОРОНЕЖ, 26 августа. /ТАСС/. Ремонтные бригады восстановили подачу электроэнергии в Воронеже, где из-за аварии на сетях в понедельник оказались обесточены десятки домов, в которых проживают несколько десятков тысяч человек. Об этом сообщила ТАСС дежурный диспетчер компании "Воронежская горэлектросеть".

"Все объекты, обесточенные в результате аварии на электросетях в Коминтерновском районе, мы запитали в 18:15 мск. Подача восстановлена", - сказала собеседница агентства.

В понедельник в 15:29 мск в Воронеже из-за аварии на электросетях произошло отключение электроэнергии в десятках многоэтажных домов, в магазинах и на светофорах. Без света остались все дома и торговые центры на самой протяженной в городе улице "9 Января", а также по улицам Холмистой, Машиностроителей, Газовой и на всех прилагающих к ним улицах.

Коминтерновский район Воронежа является одним из самых густонаселенных, в нем проживают около 300 тыс. человек.