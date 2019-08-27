В Ессентуках украденную фигуру Амура подбросили к зданию городской администрации

ПЯТИГОРСК, 27 августа. /ТАСС/. Неизвестные подбросили к зданию городской администрации украденную накануне с "Нулевого километра любви" в Ессентуках фигуру Амура, сообщили ТАСС во вторник в полиции города.

"Скульптура Амура с Театральной площади была подброшена к зданию администрации города Ессентуки. Охранник позвонил в дежурную часть городского отдела МВД. На место выехала оперативная группа", - сказал собеседник агентства.

По его словам, сейчас скульптура находится в отделе полиции. Проводятся следственные мероприятия.

В понедельник в дежурную часть отдела МВД России по городу Ессентуки с заявлением обратилась администрация города. Полиция возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 158 ("Кража") УК РФ.