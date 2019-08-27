В Нижнем Новгороде возбудили дело против несовершеннолетней за избиение сверстницы

ТАСС, 27 августа. Уголовное дело возбуждено после избиения 14-летней девочки в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по региону.

"Возбуждено уголовное дело по статье 116 УК РФ ("Побои") в отношении 16-летней ученицы техникума", - отметили в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что подозреваемая по уголовному делу с июня 2019 года состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних за драку с мальчиком. Ее мать ранее была привлечена к ответственности по статье 5.35 КоАП РФ ("Неисполнение родителями или иными законными представителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних").

Инцидент произошел 18 августа. Группа девочек-подростков, двум из которых 14 лет, еще одной 16 лет, избили школьницу. Все происходящее нападавшие сняли на камеру мобильного телефона. По данным местных СМИ, 14-летняя потерпевшая имеет инвалидность.