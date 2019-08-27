Число пострадавших в ДТП с пассажирской "Газелью" в Дагестане возросло до 11

ТАСС, 27 августа. Количество пострадавших в ДТП с пассажирской "Газелью" в Дагестане увеличилось до 11 человек. Об этом ТАСС сообщили в Госавтоинспекции России, ранее сообщалось о двух погибших и 8 пострадавших.

"Сегодня на 225 км автодороги Грозный - Ботлих - Араканская площадка водитель, управляя автомобилем "Газель", совершил опрокидывание на проезжей части дороги. В результате ДТП два пассажира погибли, одиннадцать пассажиров получили телесные повреждения", - сказал собеседник агентства, отметив, что в "Газели" в момент ДТП находились 13 пассажиров. "Предварительная причина ДТП - отказ тормозной системы", - добавил собеседник агентства.

В пресс-службе министерства здравоохранения республики сообщили ТАСС, что, по уточненным данным, число госпитализированных составило 10 человек. "Десять пострадали, они госпитализированы. Девять из них - в Гергебильскую районную больницу, одна женщина - в Хунзахскую районную больницу. Состояние двоих пострадавших оценивается как тяжелое, они находятся в Гергебильской больнице. Также среди пострадавших двое детей, их состояние оценивается как средней степени тяжести", - сказала представитель ведомства.

По информации ГУ МЧС по Дагестану, на место происшествия для оказания помощи пострадавшим и их родственникам направлены психологи.