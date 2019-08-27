В Петербурге возбудили дело из-за найденных в больнице бутылок с горючей жидкостью

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 августа. /ТАСС/. В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело из-за найденных накануне бутылок с горючей жидкостью в здании клиники им. Петра Великого при Северо-Западном государственном медуниверситете им. Ильи Ильича Мечникова. Об этом сообщил ТАСС источник в следственных органах.

"Возбуждено уголовное дело по ст. 30 ч. 3, ст. 167 ч. 2 УК РФ (покушение на умышленное уничтожение или повреждение имущества). Изъятые бутылки с жидкостью направлены на экспертизу", - сказал собеседник агентства.

Источник в следственных органах во вторник пояснил ТАСС, что на месте обнаружены две пластиковые двухлитровые бутылки, наполненные горючей жидкостью с запахом бензина, со вставленными в них оголенными проводами, которые были подключены к электрической розетке. Емкости нашли в одном из кабинетов на первом этаже четырехэтажного здания кафедры фармакологии университета им. Мечникова. Прибывшая на место следственно-оперативная группа при осмотре помещений также обнаружила в соседнем кабинете третью аналогичную бутылку с горючим. По данным источника, камеры видеонаблюдения в кабинетах и коридоре отсутствуют.

В понедельник в экстренные службы поступило сообщение об угрозе в здании клиники имени Петра Великого при Северо-Западном государственном медуниверситете им. Мечникова. В отделе по связям с общественностью вуза ТАСС сообщали, что люди из здания были эвакуированы. В управлении МВД по городу и Ленинградской области ТАСС накануне рассказали, что были обнаружены емкости с технической жидкостью, опасности взрыва не было.