В Кабардино-Балкарии спасатели отправились на пешие поиски пропавших альпинистов

НАЛЬЧИК, 27 августа. /ТАСС/. Поиски с вертолета двух альпинистов из Москвы и Ялты, пропавших в ущелье Безенги в Кабардино-Балкарии, ничего не дали. Спасатели направились на поиски пешком, сообщили во вторник журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"По состоянию на 15:00 аэровизуальные поиски с привлечением вертолета Ми-8 МЧС России результатов не дали. Спасатели в количестве двух человек выдвинулись на пешие поиски альпинистов в район горы Крумкол", - говорится в сообщении.

Поиски альпинистов начались во вторник после того, как они не вышли на связь в установленное время. Поисково-спасательные работы начали на высоте 4100 метров. Ранее сообщалось, что к поискам привлекли вертолет МЧС Ми-8.

По данным ГУ МЧС, альпинисты регистрировали свой маршрут в лагере "Безенги".