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В Петербурге задержали мужчину, напавшего с ножом на таксиста

Злоумышленника обнаружили на заправке на Мурманском шоссе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 августа. /ТАСС/. Злоумышленник, напавший на таксиста и угнавший его машину в Петербурге, задержан. Об этом сообщили журналистам в среду в региональном ГУ МВД.

Инцидент произошел 27 августа. Таксист смог спастись, выпрыгнув из автомобиля на ходу, после чего был госпитализирован. "По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 162 УК РФ ("Разбой"). В результате оперативно-разыскных мероприятий по горячим следам сотрудники полиции 28 августа задержали подозреваемого на Мурманском шоссе на заправке", - сказали в управлении.

По данным МВД, при задержании злоумышленник находился в похищенном автомобиле. Решается вопрос об аресте подозреваемого.

Во вторник ТАСС со ссылкой на ГУ МВД сообщал, что в полицию Фрунзенского района обратился 34-летний водитель такси. Мужчина сообщил о том, что поехал на заявку на улицу Ленсовета, откуда забрал мужчину и направлялся на улицу Турку. По словам заявителя, пассажир ударил его по затылку тяжелым предметом, после чего подставил к горлу нож. Далее, по данным МВД, угрожая убийством, злоумышленник заставил водителя пересесть на пассажирское сиденье.

После того, как автомобиль под управлением подозреваемого двинулся с места, потерпевший открыл дверь и на ходу выпрыгнул из салона.

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