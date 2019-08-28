Глава владимирской инспекции по культурному наследию увольняется после обрушения в школе

ВЛАДИМИР, 28 августа. /ТАСС/. Начальник инспекции по охране объектов культурного наследия администрации Владимирской области Евгений Гранкин решил уйти в отставку после обрушения потолочной обрешетки в актовом зале школы № 13 Гусь-Хрустального.

"Не хочу больше работать в такой обстановке, я написал, что пятого [сентября] я уйду", - сообщил ТАСС Гранкин, уточнив, что много раз настаивал на проведении противоаварийных работ на кровле школы, пока не будет согласовано проведение полноценного ремонта в здании, являющемся объектом культурного наследия.

Гранкин руководил инспекцией последние десять лет. Ранее администрация Гусь-Хрустального просила его исключить здание школы из перечня объектов культурного наследия, так как это позволило бы облегчить проведение ремонта.

Как сообщал губернатор Владимирской области Владимир Сипягин, утром 27 августа в администрацию области поступил сигнал от ГУ МЧС о падении потолочной обрешетки в актовом зале на третьем этаже школы. В результате происшествия никто не пострадал, актовый зал с 2017 года закрыт на ремонт. Школа находится на балансе города. По факту обрушения в здании проверку проводит Гусь-Хрустальная межрайонная прокуратура.

По данным администрации Владимирской области, авария в учебном заведении произошла 18 августа. Однако руководители муниципалитета своевременно не проинформировали об этом департамент образования. Глава Гусь-Хрустального Алексей Соколов предложил законсервировать часть здания, подлежащую ремонту, начав учебный год в другой половине школы. Областные власти отвергли эту инициативу по соображениям безопасности.

О проблемах с протекающей кровлей было известно еще в прошлом году, однако меры по ее ремонту приняты не были. Проведение работ в здании осложняет тот факт, что школа с 1998 года имеет статус памятника регионального значения. Поэтому там невозможно провести ремонтные работы без специального проекта, выполнять их может только организация с соответствующей лицензией.