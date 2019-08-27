В Гусь-Хрустальном обрушился потолок в школе, признанной готовой к 1 сентября

ВЛАДИМИР, 27 августа. /ТАСС/. Обрушение потолочной обрешетки произошло в актовом зале средней образовательной школы №13 Гусь-Хрустального Владимирской области, за день до этого признанной готовой к началу учебного года. Власти проведут расследование, решается вопрос об организации образовательного процесса, сообщил на своей странице в соцсети "ВКонтакте" губернатор Владимирской области Владимир Сипягин.

Средняя образовательная школа №13 в Гусь-Хрустальном была открыта в 1938 году.

"Сегодня в 10:16 в администрацию области поступил сигнал от ГУ МЧС о падении потолочной обрешетки в актовом зале на 3-м этаже СОШ №13 на ул. Курской в г. Гусь-Хрустальном. Как следовало из сообщения МЧС, пострадавших нет, актовый зал с 2017 года закрыт на ремонт <…> Школа находится на балансе города, и в этом году комиссия, в которую входили представители из муниципалитета, признала ее готовой к началу учебного года, причем без замечаний"- написал глава региона.

Вечером в администрации Владимирской области состоялось совещание, по итогам которого глава региона дал поручение созвать комиссию по организации образовательного процесса в пострадавшей школе и проведению проверки по факту приемки школы к началу учебного года. Заседание комиссии состоится в среду в Гусь-Хрустальном, по ее итогам будет принято решение о месте организации учебного процесса для детей из школы №13.