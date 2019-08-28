Суд в Петербурге арестовал мужчину, открывшего стрельбу на детской площадке

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 августа. /ТАСС/. Суд Петербурга в среду заключил под стражу Юрия Шуцкого, который, по данным полиции, открыл стрельбу на детской площадке в Красногвардейском районе города. Об этом сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов Петербурга.

"Красногвардейский районный суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Юрия Шуцкого, подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 222 УК РФ ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов") и п. "а" ч. 1 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство")", - говорится в сообщении.

Мера пресечения избрана до 26 сентября.

По данным органов дознания, Шуцкий, находясь на детской площадке у дома №38 по проспекту Ударников, начал стрелять из пневматического пистолета в присутствии маленьких детей. В ГУ МВД журналистам ранее сообщали, что по месту жительства подозреваемого было обнаружено и изъято более 150 патронов различного калибра, предмет, похожий на обрез ружья и снаряженный магазин к оружию.