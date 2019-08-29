Движение по железной дороге на юге Приморье планируют частично восстановить к вечеру

ВЛАДИВОСТОК, 29 августа. /ТАСС/. Частичное восстановление движения грузовых составов по участку железной дороги Барановский - Хасан на юге Приморья, которое было остановлено из-за размытых водой путей, должно произойти к вечеру четверга. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь компании "Экспресс Приморья", занимающейся пассажирскими перевозками в крае, Максим Каленник.

"По нашей информации, там делается все возможное, чтобы к вечеру запустить хотя бы частично грузовое движение. Мы надеемся, что наши пассажирские составы поедут уже завтра", - рассказал Каленник.

По его словам, в результате паводка с железной дороги унесло много шпал, которые сейчас железнодорожники возвращают на место, досыпают необходимый гравий.

В среду ТАСС сообщал об остановке движения всех поездов из-за размыва железной дороги на нескольких участках перегона Барановский - Хасан. Ситуация осложняется тем, что в некоторых районах также размыло автодороги.

В Приморском крае двое суток не прекращались сильные дожди, которые вызывали временные затопления некоторых улиц и сход селей во Владивостоке, подтопления территории около аэропорта и домов в Надеждинском районе, а также локальные отключения электричества. По информации Приморского гидрометцентра, в крае к среде выпало три месячных нормы осадков. В регионе в четверг введен режим чрезвычайной ситуации.