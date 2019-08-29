Владелец кафе в Якутии оштрафован за работу без лицензии после отравления 39 человек

ТАСС, 29 августа. Прокуратура Якутии привлекла к административной ответственности владельца кафе быстрого питания в Чурапчинском районе за работу без регистрации предпринимательской деятельности после массового отправления 39 человек в конце июля. Суд вынес решение о наложении штрафа. Об этом в четверг сообщается на сайте прокуратуры республики.

29 июля 2019 года в больницы обратились 22 человека, в том числе восемь детей, после употребления шаурмы в местном кафе. Позже число отравившихся увеличилось до 39. Было возбуждено уголовное дело.

"Проведенными в ходе проверки лабораторными испытаниями в отобранных смывах в помещении кафе и образцах готовых блюд обнаружены бактерии группы кишечной палочки и рода salmonella. По итогам проверки в отношении владельца кафе прокуратура района возбудила дело об административном правонарушении (ч. 1 ст. 14.1 КоАП РФ) - осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, по результатам рассмотрения которого судом виновному лицу назначено наказание в виде административного штрафа", - говорится в сообщении.

Кроме того, владелец кафе привлечен к административной ответственности в виде штрафа по еще одной статье (ч. 2 ст. 15.12 КоАП РФ) за хранение товаров и продукции без маркировки в целях сбыта. В конце июля ТАСС сообщал, что по результатам санитарно-эпидемиологического расследования в кафе были выявлены нарушения в прохождении медицинского осмотра, гигиенического обучения, допуска сотрудников к приготовлению блюд, несоблюдение условий хранения сырья и готовых блюд, обеспечения дезинфекционного и технологического режима при приготовлении блюд, неудовлетворительное санитарное состояние помещений кафе.

В настоящее время все пострадавшие выписаны из больниц. Работа кафе приостановлена, расследование уголовного дела по факту массового отправления продолжается.

Ч. 1 ст. 14.1 КоАП РФ предусматривает штраф в размере от 1 до 8 тыс. рублей, ч. 2 ст. 15.12 КоАП РФ - штраф в размере от 2 до 4 тыс. рублей с конфискацией продукции.